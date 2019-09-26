Евросоюз не видит смысла в трате денег на Украину, так как страна все равно идет в сторону интеграции вместе с Западом. Так считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Президент США Дональд Трамп упрекнул руководителей европейских стран за недостаточную помощь Киеву. Как сообщило РИА ФАН, подобные конфликты между американским и европейскими лидерами существуют с 2016 года, поэтому ничего нового сейчас не представилось для обсуждения.

«Проблема в том, что европейским элитам не нравится Трамп как лидер. Элиты ЕС не становятся антиамериканскими, а просто не приемлют Трампа как лидера США. Они хотят, чтобы лидером США был человек с более либеральными и менее резкими суждениями», — рассказал Бышок.

По его мнению, позиция глав стран Европы совпадает с точкой зрения ведущих медиа в США, которые критически настроены по отношению к Трампу.

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Тем более Украина в любом случае не будет идти в сторону Востока, уверены на Западе. Киев не намерен подключаться к каким-либо интеграционным проектам с Россией. А значит, он будет стремиться в сторону Европы, подчеркнул политолог.

«Если она будет идти в сторону Запада, то зачем платить слишком много денег, раз она идет туда практически бесплатно. Все равно все мосты с Россией сожжены», — добавил Бышок.

Ранее Трамп в очередной раз упрекнул европейские страны в недостаточной помощи Киеву. В Европе же напомнили, что поддержка Украине от Европейского союза в течение последних 5 лет — беспрецедентная и последовательная.