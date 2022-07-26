Западная Европа сильно зависит от поставок газа из России, поэтому к осени вынужденно ослабит санкции. Однако это не поможет вернуть цены на докризисный уровень. Они снизятся лишь до привычного потребителю, сказал «360» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Пережить зиму

«Предел цене все-таки есть. Она достигнет такого уровня, когда потребитель просто не сможет использовать газ. И тогда не станет никакого смысла вообще ни в чем. Существует естественный предел, но есть и тот, который лежит на территории разума и территории трезвого расчета», — считает он.

Западной Европе следует понять, что зима близко и шансов пережить ее без российского газа в прямом смысле слова нет. Его попросту нечем заменить, отметил финансовый аналитик. По крайней мере, в ближайшую зиму.

Страны ввели ограничения не подумав, и теперь им предстоит ослабить их. Михаил Беляев напомнил, что сделать это можно без дополнительных хлопот, ведь инфраструктура готова — есть газопроводы «Северный поток» и «Серверный поток — 2».

«Думаю, что страны не откажутся в полной мере от своих ограничений, но к осени должны снять хотя бы часть. Социально-экономические факторы заставят принимать их более взвешенные решения и делать трезвые оценки», — сказал он.

Приемлемая цена

Цены формируются по законам рынка. Возобновление поставок повлияет на них, но не так значительно.

Возврат поставок снизит цены, само собой, но говорить о том, что они вернутся к докризисным показателям, не приходится. Они уже будут, к сожалению, на уровне, ставшем привычным для потребителя, в районе 1500 долларов за тысячу кубометров. Европейская экономика с трудом, но переваривает их. Я имею в виду и промышленный сектор, и потребительский Михаил Беляев финансовый аналитик.

Михаил Беляев отметил, что говорить о снижении до одной тысячи долларов «очень трудно», но хотя бы до какого-то компромиссного уровня цены опустятся. Европейские политики должны понять это и снять ограничения.

Цены на газ в Европе, по данным Лондонской биржи IСЕ, поднялись на 7% и впервые с 9 марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров, сообщили «Известия». Стоимость резко подскочила после объявления «Газпрома» о сокращении с 27 июля поставок по «Северному потоку». Они уменьшатся до 33 миллионов кубометров в сутки, 20% от мощности газопровода.