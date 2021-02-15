Европа опустошила газовые хранилища до пятилетнего минимума из-за «Зверя с Востока 2»

Пришедший со стороны России и Скандинавии холодный фронт, названный «Зверь с Востока 2», привел к опустошению подземных хранилищ газа. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, объемы запасов топлива сократились до 42,65%. Это ниже среднего показателя за последние пять лет.

Самое большое сокращение газа оказалось у Франции — 30,07%, на втором месте по остаткам запасов занимает Германия с результатом 34,17%. Остатки топлива в хранилищах Австрии составили 45,28%, в Чехии — 41,08%, Польше — 52,27%. Запасы газа на Украине опустились до 48,64%.

Вторая неделя февраля для Европы стала самой холодной за 2021 год. Страны нарастили использование газа из хранилищ в 1,5 раза. Пик потребления пришелся на 11 февраля, когда из терминалов поступил максимальный объем газа с мая 2020 года.

Глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников оценил, что в текущем году экспортная цена на газ вырастет до 200 долларов за тысячу кубометров. Он отметил, что объем поставок в Европу в январе вырос до 18,6 миллиардов кубометров.

Но конкурентом в поставках газа в ЕС остаются США. Только в феврале ожидаются поставки 14 танкеров с топливом, 10 из которых уйдут в Великобританию, в четыре отправятся на контент. Для сравнения, в январе из Америки пришли только три танкера: два в Великобританию, а один на северо-запад Европы.

Ожидания от роста экспорта привели к снижению цен на бирже. Цена газа с поставкой на понедельник, 15 февраля упала до 221 доллара за тысячу кубометров с 259 долларов с поставками на 9 февраля.