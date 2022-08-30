Европа оказалась в положении своих бывших колоний

Европейские страны сейчас оказались в том положении, в котором много лет назад находились их колонии. Постепенно Европу подминают под себя США. Об этом Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Суверенитет в обмен на барахло

Белые колонизаторы привозили туземцам стеклянные бусы и другое, ничего не стоящее барахло, а оттуда вывозили богатства, за счет которых многие западные страны процветали до недавних пор.

Но сейчас те самые стеклянные бусы с радостью хватает Европа. Из рук американцев. А взамен отдает США свой суверенитет, свою индустрию и в конечном счете — свой уровень жизни, которым в Европе так гордились достаточно длительное время.

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Самое интересное, что происходит это вопреки воле простых европейцев. Собственно, как и много лет назад, когда стеклянные бусы доставались вождям племен, женам вождей, а богатствами за них расплачивалось все племя.

И порой даже не богатствами, а жизнями. Вот и сейчас стеклянные бусы достаются лишь европейским лидерам. А народу Европы достаются энергетический и экономический кризис, неуверенность в будущем, рост депрессии и ненависти. И все это — ради стеклянных бус для своих вождей.

Европа превращается в колонию США

Я не знаю, имеют ли нынешние стеклянные бусы какое-то материальное выражение. Вполне возможно, что европейские элиты просто на корню куплены американскими спецслужбами, или же на каждого лидера имеется специальная папочка с очень мощным компроматом, но то, что все это просто стеклянные бусы — очевидно. Как и то, что Европа постепенно превращается в колонию США. Не привилегированную заморскую территорию, как это было еще совсем недавно, а именно в самую обычную колонию. Которую будут грабить до последнего. Как в свое время сами европейцы грабили Конго, Индию, Индонезию и многие другие страны.

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Главный элемент превращения Европы в колонию — лишение ее промышленности. Это забавно, но совсем недавно подобный трюк проделала и сама Европа со странами Балтии, а теперь, эти страны являются самыми настоящими агентами влияния США в Евросоюзе, продвигая самые безумные и самоубийственные для Европы инициативы. Получается очень иронично — Европа в очередной раз высекла сама себя, как та унтер-офицерская вдова.

Производство в Европе будет гибнуть. Неизбежно. Из-за непомерных цен на энергию, из-за падения спроса, потому что значительную часть продукции покупала Россию. Потенциально — это миллионы безработных в самых некогда индустриально развитых странах мира. Повторение европейской великой депрессии, или времен расцвета Веймарской республики — тут любое сравнение уместно.

И самое страшное то, что возможность откатить стремительно тает. Каждый день промедления приближает темные времена и увеличивает издержки. Счет времени до окончательного превращения Европы в бедную больную старуху идет на месяцы, если не на недели. А ее лидеры радостно бегают с блестящими стеклянными бусами. Точно так же, как когда-то вожди племен, которых грабили европейские мореплаватели.