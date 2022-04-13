Европа оказалась не готова мириться с издержками из-за антироссийских санкций

Европейцы оказались не готовы к издержкам, связанным с введением антироссийских санкций. Ограничительные меры привели к подорожанию продуктов, топлива и росту стоимости коммунальных услуг. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

«Мрачное настроение вызывает вопросы о том, насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки того, что, похоже, перерастет в затяжную конфронтацию с Россией», — заявили авторы статьи.

В материале отмечается, что стагнация зарплат и повышение цен обернулись протестами в странах Европы. В марте стоимость энергоносителей увеличилась на 12,5% по сравнению с февралем. Значения оказались на 44,7% выше, чем были в 2021 году. При этом Россия поставляет в ЕС порядка 40% природного газа.

Подскочили в Европе и цены на продовольствие. Стоимость продуктов выросла на 0,9% в марте, а по сравнению с 2021 годом ценники увеличились на 5%. Жители европейских стран недовольны, что из-за антироссийских санкций экономика не может восстановиться после отмены коронавирусных ограничений.