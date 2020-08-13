«Внешнеполитический фон представляется, скорее, неблагополучным. От Минска отвернулись все западные столицы. Там, где раньше были горячие белорусско-американские и белорусско-европейские „обнимашки“, теперь холодно подают два пальца вместо рукопожатия. И это уже считается в Минске за счастье», — отметил он.

Соседи Белоруссии — Литва, Латвия, Польша — предложили выступить в качестве посредников между гражданами и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Зимовский отметил, что дело благородное, за одним исключением. По мнению политолога, эти страны заинтересованы в первую очередь в территории страны. Поэтому после такого посредничества Белоруссия может вернуться в границы 1921 года.

Сильное ухудшение отношений с Западом не нанесет урон экономике республики, ориентированной на Восток, уверен эксперт.

«Здешний Совмин настойчиво убеждает президента, что экономика страны здорова, как никогда и дела идут в гору. Поэтому никакое давление Запада ухудшить положение населения уже не сможет», — рассказал политолог.

Он разделяет мнение авторитетных белорусских экономистов, так как основная часть национальных финансовых резервов опирается на ресурсы России и Китая. РФ и КНР уже заявили о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству с новоизбранным белорусским президентом.