Решения Европы в сфере энергетики могут обернуться гибелью сотни тысяч людей предстоящей зимой. Об этом в своей статье для издания The Hill написала обозреватель Кристин Тейт.

По словам Тейт, смертельная зима станет результатом собственного энергетического эксперимента Европы.

«Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту», — отметила она.

Как подчеркнула автор статьи, предпосылки энергетического кризиса наблюдались еще много лет назад. При этом желание перейти на «зеленые» источники энергии оказалось катастрофическим.

«Рабская приверженность „зеленой“ политике в сочетании с глупым идеализмом будет стоить жизней этой зимой», — предупредила Тейт.

Она напомнила, что каждую зиму в странах Европы умирают порядка 200 тысяч человек. Энергокризис может увеличить эту цифру сразу в шесть раз. Больше всего рискуют столкнуться со смертоносной зимой Франция, Великобритания и Германия.