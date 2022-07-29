Европа не отказывается от российского газа, а готовится к его перекрытию

В Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника. Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze платит за ресурс в евро. Поставщика в компании раскрывать не стали. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов специально для телеграм-канала «360» прокомментировал эту новость и в целом обрисовал обстановку с газом в Европе.

«Схема Латвии — чисто политическая история. Еще в апреле они заявили о готовности покупать газ за рубли, но потом что-то заставило руководство Латвии повести себя таким вот образом», — напомнил эксперт.

Он подчеркнул: Европа не заявляла, что отказывается от российского газа — она «готовится к тому, что мы его перекроем».

«Подавляющее большинство оплачивает про предложенной схеме — в рублях. Крайне ограниченное количество компаний отказалось от этой схемы, надеясь покупать газ у посредников. Другое дело, что мы сейчас газа меньше поставляем им по техническим причинам. Но это же совсем другая история. Мы бы рады, но не можем», — добавил Фролов.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики отметил, что в седьмом пакете санкций нет ни слова про газ, хотя, казалось бы, все шло к отказу от него: в пятом пакете запретили покупку угля, в шестом — нефти и нефтепродуктов.

«Казалось бы, седьмой пакет санкций, раз уж такие вы такие принципиальные, давайте! Но нет. В том и дело, что они физически не могут отказаться от газа. Никак, ни при каких условиях», — сделал вывод Александр Фролов.

Боррель — «диетолог» от бога

Эксперт констатировал, что потребление газа в Европе падает — в первую очередь, со стороны промышленности.

Он с юмором прокомментировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Европа постепенно откажется от российского газа.

«Слова Борреля можно воплотить в жизнь следующим образом: убирайте должное количество потребителей, и все, российский газ можно не покупать. Это как в шутке про женщину, которая приходит к диетологу и говорит: хочу похудеть со 120 до 80 кг. Врач отвечает: давайте мы вам ногу отрежем тогда. Боррель — примерно такой „диетолог“», — пошутил Фролов.

Он напомнил о визите делегации Германии в Катар для переговоров.

«Вроде бы все хорошо: договорились, к 2027 году российский газ вам уже не нужен. Параллельно с этим нужно строить терминалы для приема СПГ. Но в реальности делегация Германии сказала: нет, мы не хотим долгосрочный контракт подписывать, мы хотим, чтобы вы просто везли нам газ», — заметил Фролов.

Представители Катара «покрутили пальцем у виска и сказали: большое спасибо, мы вам перезвоним», иронично закончил эксперт.