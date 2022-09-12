Как жители Европы относятся к санкциям против России | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 17:02 Поделиться Telegram

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Viber Европа не едина в стремлении надавить на Россию Политолог Донцов: западные санкции против России продлятся десятилетия Фото pexels.com

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Все больше представителей Евросоюза требуют отменить антироссийские санкции. Логика простая: раз 11 тысяч запретов не вредят России, а бьют по самим странам ЕС, стоит ли их придерживаться? Однако политолог Никита Донцов пояснил «360», что отменить санкции куда сложнее, чем их принять. Куда реальнее некоторые из них просто смягчить. Ведь у России в Европе все-таки есть друзья и сторонники.

Далее — прямая речь политолога.

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Санкции легко ввести и трудно отменить

Венгрия внесла действительно конструктивное предложение: отменить санкции, если они не приносят никакой пользы Европе и не приводят ни к какому установлению мира на Украине. Раз нет таких результатов, к которым стремились европейские политики, это значит, что санкции не работают и было бы логично их отменить.

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Хотя это конструктивное предложение, вряд ли все европейское сообщество единогласно его поддержит. Видимо, они в любом случае как-то нас должны осудить, чтобы их «старшие товарищи» — кураторы были довольны. Поэтому у них сейчас просто нет такой возможности как-то откатить назад все эти санкционные решения.

России в любом случае нужно набраться терпения: санкции — это надолго, может быть, даже на десятилетия. Запретительные меры только принимаются очень быстро, но никогда быстро не отменяются. Яркий пример тому — принятая американцами против СССР еще в 70-е годы прошлого века поправка Джексона — Вэника.

Она стала ответом на нежелание Советского Союза выпускать из страны евреев на постоянное место жительства в Израиль. В конце советские власти разрешили ехать всем желающим, потом СССР распался, но поправку Джексона-Виника до сих пор не отменили.

Хотя прошло почти полвека, уже не существует той проблемы и той страны, поправка — фактически первые экономические санкции — действует против России до сих пор. И таких примеров немало.

Фото pexels.com

Россия и россияне нужны Европе

Одной из самых свободных стран, которые не зависимы от США и Евросоюза, является Сербия. Она активно выстраивает свои отношения с нашей страной, хотя постоянно подвергается колоссальному политическому давлению. Сербский президент — искренний друг России и всегда идет ей навстречу.

Европа не едина в стремлении надавить на Россию. Возможно, в скором времени это приведет к каким-то внутриевропейским политическим катаклизмам. Уже сегодня на улицы городов ЕС выходит множество демонстрантов, требующих сменить политику в отношении российских энергоресурсов и российских туристов.

Несмотря на то, что публично лидеры некоторых европейских стран декларируют приверженность санкциям, они все равно выступают за их смягчение. Это Греция, Италия, Кипр. Конечно, в первую очередь, их интересуют ослабление тех запретов, которые влияют на туризм: европейцам плохо без россиян.

Можно надеяться, что произойдет лишь какое-то смягчение некоторых антироссийских санкций и корректировка внешнеполитического курса лидеров этих стран.

Фото pexels.com

Власти Прибалтики ждет политическая смерть

При этом некоторые западные страны будут всегда стремиться уязвить Россию — такие тенденции были и 100, и 200 лет назад. Сохраняются они и сейчас, это некоторая константа в отношениях.

Эстония, Латвия, Литва и Польша стремятся усилить конфронтацию с Россией, хотя пока и без каких-то активных действий. Страны Прибалтики сейчас вообще запретили въезд всем россиянам, обвинив их в том, что они угрожают государственной безопасности.

Снос памятника воинам Советской Армии в Риге. Фото РИА «Новости»

Однако для того, чтобы раскачать там политическую ситуацию, не нужно принимать никаких активных действий. Прибалтийские правительства сами себя загоняют в политическую могилу. Они поставили свои страны на грань гражданского конфликта, фактически разделив все население отношением к истории Второй мировой войны и к России.

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