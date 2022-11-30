Мир 30 ноября 2022, 07:57 Европа назвала США виновными в энергокризисе и проблемах в экономике — The Wall Street Journal WSJ: Макрон и другие е лидеры ЕС обвинили США в экономическом спаде и энергокризисе Unsplash

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Европейские страны считают Соединенные Штаты виновными в ухудшении общей экономической ситуации и в энергетическом кризисе. Такое мнение высказали обозреватели газеты The Wall Street Journal Эндрю Рестучча и Ноэми Биссерб в свое статье.

«Трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине», — заявили они.

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Журналисты отметили, что действия американских властей не помогают разрешить экономический кризис. «Поставки американского сжиженного природного газа осуществляются по гораздо более высоким ценам, что создает нагрузку на производственную базу Европы», — добавили авторы материалы.

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По их словам, возникшие трудности стали причиной разногласий между Соединенными Штатами и их союзниками. Обозреватели добавили, что чиновники из ЕС стали выражать разочарование из-за растущей зависимости от США в вопросах экономической стабильности и безопасности.

Запад усилил давление на Россию после начала спецоперации на Украине, однако в итоге западные страны столкнулись из-за этого с рекордной инфляцией и повышение цены на топливо.