Европа назвала сроки появления вакцины от коронавируса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19. Она считает, что медикам удастся разработать препарат не раньше осени 2020 года.

Как пишет газета «Известия», в данный момент несколько стран Евросоюза работают над вакциной. Италия в течение недели начнет тесты на животных. Этот препарат разработан на основании фрагмента генетического материала вируса и предполагает применение электропорации (внедрение макромолекул в клетки — прим.ред.).

Китай, откуда пошло распространение коронавируса, накануне заявил, что начал клинические испытания собственной вакцины.

Накануне стало известно, что США начали превые испытания вакцины на людях. Для этого отобрали добровольцев, которым будут колоть лекарство в два этапа.

На фоне новостей о коронавирусе россияне начали закупаться гречкой, консервами и туалетной бумагой. Панику подогревали посты в соцсетях — там были фото пустых магазинных полок. Не стоит бежать скупать все в промышленных масштабах — ситуация на самом деле под контролем. На складах полки просто ломятся от товаров — подробнее в материале «360».