Европа начала использовать газ, закупленный на зиму

Европа начала использовать газ, изначально закупленный на зиму. Это произошло в связи с дефицитом топлива из-за сокращения объемов поставок из России. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Согласно сообщению агентства, это событие совпало с временным закрытием после пожара крупного американского завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG.

«Это означает, что в ближайшие месяцы через Атлантику будет поступать меньше топлива», — сделало вывод агентство.

По мнению экспертов аналитической компании Wood Mackenzie, при самом худшем сценарии, если подача газа по «Северному поток» будет полностью остановлена, Европа не сможет достичь к началу отопительного сезона в ноябре уровня запасов газа, определенного Европейским союзом.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сокращение поставок газа связано с тем, что из ремонта не возвращаются использовавшиеся для подачи газа в «Северный поток» турбины от компании Siemens. Никаких преднамеренных действий здесь нет.