Европа устала от постоянных отговорок властей Украины по поводу того, что якобы невозможно закрепить особый статус Донбасса в Конституции. Киев может запустить ситуацию до того, что Старый Свет вскоре на него «просто забьет».

С таким заявлением выступил украинский политолог Евгений Голышкин. Его слова привело РИА ФАН.

Украинские чиновники пытаются представить себя как респектабельных политических деятелей. Однако на самом деле президент Владимир Зеленский и его команда ведут себя как «обиженные школьники», считает эксперт. Между тем, необходимо выполнять минские договоренности. Однако власти Украины действуют в «классической манере хуторянской политики», заявил политолог.

По его словам, они всегда ищут отговорки по выполнению взятых на себя обязательств.

Нынешнее украинское руководство, как и времен бывшего президента Петра Порошенко, продолжает напрягать мировое сообщество безответственностью и «непосредственным базарно-мешочным мышлением», заявил Голышкин. Терпение участников минского процесса «может лопнуть в самый неожиданный момент для Киева», предупредил эксперт.

«В свете разворачивающейся избирательной кампании в США и ее остроты можно предположить, что в какой-то момент на Украину просто забьют», — добавил Голышкин.

Европа перестанет слушать «хотелки» Киева из-за наступающей зимы и проблем в экономике на фоне пандемии коронавируса. Западу нужно выстраивать прагматичные отношения с Москвой, написал сайт «Утро.ру».