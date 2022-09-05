Мир 05 сентября 2022, 15:13 (обновлено: 05 сентября 2022, 16:15) Поделиться Telegram

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Viber Зима близко. Как европейцы меняют мнение о ситуации на Украине Директор Центра геополитических экспертиз Коровин: европейцы могут спасти континент flickr.com/smilla4

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С приближением зимы в Европе нарастает недовольство политикой, проводимой местными властями. Валюта слабеет, товары дорожают, топливо — в дефиците. Пока эксперты прогнозируют рецессию, сами европейцы выходят на митинги против антироссийских санкций и поставок оружия Украине.

Митинги в Европе

В Кельне прошел митинг с требованием к властям Германии прекратить поставки оружия Украине. По данным Reuters, в демонстрации участвовали порядка 2000 человек. Большая их часть собралась возле Кельнского собора. Это крупнейший в Европе католический храм в готическом стиле, он находится в центре города.

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Многие из митингующих держали российские флаги и плакаты с перечеркнутой надписью «НАТО». Протестующие также потребовали запустить газопровод «Северный поток — 2» и отменить надбавки к счетам за газ.

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Перед этим массовая антиправительственная акция прошла столице Чехии — Праге. Митингующие собрались на Вацлавской площади. Организаторы потребовали от правительства решить проблемы подорожания топлива, продуктов, а также других товаров и услуг. Более того, были слышны призывы снять с России санкции и прекратить поставки оружия Украине.

Тем временем в Амстердаме также недовольны деятельностью своего правительства. Сотни демонстрантов вышли на площадь. Они выступили против кабинета премьер-министра Марка Рютте. Схожая ситуация и в Париже. Французы недовольны политикой главы страны Эммануэля Макрона.

«Долой президента!» — скандировали местные жители.

Европейцы могут спасти континент

«Уже не секрет, что американцы работают с элитами и управляют государствами через инсталлирование туда проамериканских элит, которые готовятся заранее на территории США или в специальных учебно-образовательных центрах. <…> Через них американцы управляют государствами, народами, континентами, не обращая внимания на позицию большинства», — пояснил он.

Коровин также добавил, что, по сути, мнение большей части населения не играет роли в той демократии, которую насаждают США. Тем временем тех, кто рассуждает здраво и понимает всю пагубность проводимой политики, существенно больше.

«Если массам удастся изолировать этих больных маньяков, то Европа сразу же вернется к нормальному существованию, жизнь начнет налаживаться. Европейцы должны провести специальную операцию по изоляции проамериканских элит, чтобы спасти Европу от коллапса», — отметил Коровин.

По его словам, если европейские народы, которые вершили судьбу континента, еще что-то значат, то они с легкостью изолируют нынешнюю проамериканскую элиту. Впрочем, политик и писатель Николай Стариков подчеркнул, что изменение общественного мнения в той же Великобритании никогда не являлось залогом изменения политики страны.

«Вместо антироссийского Бориса Джонсона к власти придет еще более антироссийская Лиз Трасс», — заявил Стариков.

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