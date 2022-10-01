«Европа — кусок мяса для США». В Китае предупредили о последствиях внешней политики ЕС | 360°

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«Европа — кусок мяса для США». В Китае предупредили о последствиях внешней политики ЕС

Global Times сравнило Европу с куском мяса на разделочной доске США

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Абсолютная зависимость Европы от США в вопросе политики в отношении России грозит настоящей катастрофой не только для европейских стран, но и для всего мира, написало китайское издание Global Times. ЕС по указу Соединенных Штатов борется с мнимой российской угрозой, забывая о собственных экономических интересах.

«Это абсолютная трагедия для Европы, что ее зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Москвой», — отметили в статье.

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Global Times предупредило, что такое положение дел является катастрофическим и для Европы и для мира в целом, поскольку грозит дисбалансом геополитической ситуации и и негативно скажется на нормализации ситуации на Украине.

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Американская сторона также пытается использовать Европу, чтобы избежать усугубления проблем в своей экономике, добавил автор материала.

«Европа — очередной кусок мяса на разделочной доске США», — заключил он.

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