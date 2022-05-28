Европа испугалась возможных ударов России по Польше

Россия способна нанести удары по линиям снабжения в Польше. Причиной такого шага станут поставки оружия, которые Запад присылает Украине.

Директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин указал в беседе с Daily Express на риск глобального конфликта из-за непрекращающегося обеспечения украинской стороны различными видами вооружения.

«Есть опасения, что ситуация на Украине перерастет в более крупный конфликт», — подчеркнул он.

Ответом России на тактику западных стран, по словам эксперта, стало наращивание усилий для срыва переброски военной техники на украинскую территорию. Мелвин допустил удары РФ по маршрутам снабжения в НАТО.

«Например, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», — заключил политолог.

Сама Польша после подписания президентом страны Анджеем Дудой и украинским лидером Владимиром Зеленским соглашения извлечет из украинского кризиса большую выгоду.