Мир 31 марта 2023, 17:55 Европа готова к череде гробов? Медведев — об идее отправить миротворцев НАТО на Украину Медведев: отправленные на Украину без согласия России миротворцы НАТО будут уничтожены РИА «Новости»

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Европейские страны начали обсуждать идею направить на Украину так называемый миротворческий контингент под эгидой НАТО. Очевидно, что такие «миротворцы» — прямые враги России, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Их истинные намерения ясны — установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы», — подчеркнул он.

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Медведев напомнил о том, чем заканчивается ввод подобных «миротворческих» войск США и их союзников. Об этом говорит история операций этих стран в разных точках мира.

«[Это] трагедии Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана, многих стран Африки», — перечислил зампред Совбеза.

Политик указал на то, что так называемые миротворцы НАТО на Украине собираются вступить в конфликт на стороне противника России и довести ситуацию до точки невозврата. По его мнению, их действия в итоге могут привести к третьей мировой войне, которой на словах в Европе так опасаются.

«Такие „миротворцы“ — <…> волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России», — добавил Медведев.

По его мнению, в случае угрозы РФ этих «миротворцев» следует безжалостно уничтожить. Он призвал осознать, что они комбатанты, а не «писмейкеры».

«Остается только уточнить, а готова ли Европа к длинной череде гробов своих „миротворцев“?» — поинтересовался зампред СБ России.