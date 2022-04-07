При отказе от российской нефти Европе придется менять логистические цепочки и перестраивать нефтеперегонные заводы. Таким образом ЕС дорого заплатит ради давления на Россию, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, написало ИА Nation News.

Эксперт пояснил, что отказаться от нефти проще, чем от газа, поскольку черное золото — это биржевой товар, продающийся на рынке. Однако Россия не останется в стороне и найдет новые рынки сбыта.

Ситуация с газам обстоит сложнее, так как голубое топливо — это максимально сложный технологический процесс, сопряженный с ограничениями предложения на мировом рынке.

«Существует точка зрения, что его вообще невозможно заменить. Просто такого количества газа, в том числе сжиженного, на рынке просто нет. То есть, если они отказываются от российских трубопроводных поставок, нужен либо сжиженный газ, а его нет, либо поставки из Норвегии или Алжира, где крайне ограничены свободные мощности. Возникает решение: нужно брать больше сжиженного газа, но для этого требуются большие добывающие мощности, заводы по сжижению газа», — резюмировал Зубец.