Власти Европы не исключили, что число людей, вынужденно покинувших Украину, может достигнуть восьми-десяти миллионов в ближайшие месяцы. Об этом написала испанская газета El Pais. Так оценивают европейские источники, ссылаясь на данные ООН.

По данным издания, в Евросоюзе опасаются, что ситуация на Украине может затянуться на месяцы или годы, из-за этого произойдет масштабный гуманитарный кризис. Главы МВД сообщества встретились 29 марта в Брюсселе. Они обсудили план действий для смягчения последствий происходящих на Украине событий. Европейские представители предложили создать единую и централизованную европейскую платформу для регистрации прибывающих во избежание ошибок в расчетах.

Главы МВД пришли к решению создать особый индекс государств на основе их возможностей по приему беженцев. Это поможет снизить миграционное давление на ряд стран. Также они намерены составить план по борьбе с торговлей людьми.

При этом ЕС пока не намерен запускать механизм по квотам на распределение беженцев. Однако будет приветствовать добровольное перемещение украинцев, предоставление им дополнительных сведений о странах, которые готовы их принять.

По данным газеты, Германия и Польша направили совместное письмо европейским властям, где призвали создать финансовый план, который связан с приемом прибывающих с Украины. В частности, они попросили о выделении одной тысячи евро за каждого беженца.