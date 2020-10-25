Страны Евросоюза не должны лезть в политику Белоруссии.

«Пусть Белоруссия поступает так, как хочет, Запад это не должно сильно интересовать. Если любая страна Европы хочет поучать Белоруссию, то пусть сначала разберутся у себя, а не указывают Лукашенко», — сказал он.

Германия и Франция накопили множество своих проблем. А Лукашенко, по его мнению, прекрасно сам во всем разберется, с кем сотрудничать, а кого обойти стороной.

Американские же политики ведут себя более сдержанно, чем европейские лидеры, которые «чуть ли не пытались включить президента Белоруссии в санкционный список».

Россия сейчас единственный союзник республики, добавил Джабаров.

«То, что Лукашенко признал Россию главным союзником, — никакого открытия здесь нет. Россия действительно является главным и даже единственным союзником Белоруссии по всей Европе», — пояснил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео 24 октября. Причем переговоры прошли по инициативе Штатов, а американский политик позвонил первым. Представитель США заявил о приверженности США суверенитету и независимости Минска. Кроме того, Помпео рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Белоруссией.

Лукашенко назвал Россию главным союзником республики. Он высоко оценил поддержку Москвы в последние месяцы и акцентировал внимание на том, что РФ не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Москва и Минск будут совместно реагировать на угрозы извне, добавил белорусский лидер.