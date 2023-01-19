Эксклюзив 19 января 2023, 17:59 Европа демонстрирует постоянное хамство. Создание «трибунала» по событиям на Украине не останется без ответа Политолог Гаспарян: России нужно ответить на постоянное хамство европейских деятелей РИА «Новости»

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Резолюцию по созданию «трибунала» по украинскому конфликту приняли в Европарламенте в ходе сессии в Страсбурге. Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с «360» заявил, что России стоит ответить на постоянное хамство, которое позволяют себе европейские деятели.

По его словам, принятием резолюции представители Запада рассчитывают на дальнейшее развитие событий. Для этого они заранее обозначили точки ориентира.

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«Другой здесь вопрос, и он гораздо более важный: на что они рассчитывают? На то, что Россия капитулирует и произойдет раздел и уничтожение страны? Это, мягко говоря, достаточно странно», — сказал политолог.

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Гаспарян напомнил, что раньше европейцы делали ставки на либеральный Майдан. Но сейчас, предположил политолог, таких мыслей у них нет. Тем не менее решение принято.

Меня здесь больше волнует, как мы на это будем реагировать. Мне кажется, что все-таки стоит всем этим людям как-то уже ответить. Это было бы правильно. Невозможно молча терпеть это постоянное хамство, которое демонстрируют европейские деятели. И чем быстрее мы обозначим свою позицию, тем будет лучшее и правильнее. Армен Гаспарян политолог и публицист

За создание трибунала «по делу об агрессии против Украины» проголосовали 472 европарламентария, 19 выступили против, еще 33 воздержались. Подобные резолюции носят только рекомендательный характер и не имеют юридической силы. Такими документами Евросоюз пользуется для продвижения своих политических позиций.

Блогер Zergulio Сергей Колясников в беседе с «360» назвал создание спецтрибунала очередным запугиванием и шантажом России.