«Европа боится Россию». Зеленский нашел объяснение отказа стран от «Крымской платформы»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что многие главы западных стран не посетили форум «Крымская платформа» из-за боязни России. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина».

«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют. Но на „Крымскую платформу“, вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», — заявил Зеленский.

Он добавил, что работа «Крымской платформы» должна проходить каждый день. Зеленский подчеркнул, что она не закончится первым же форумом.

«Крымская платформа» — созданная украинскими властями международная площадка, в рамках которой разные государства, организации и эксперты должны создавать стратегии возвращения полуострова в состав Украины.

Первый саммит «Крымской платформы» начнется 23 августа. Свое участие в нем подтвердили представители 45 стран на уровне президентов, премьеров и глав МИД. Например, свое согласие дали главы Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Словакии, Словении, Венгрии, Молдавии, Финляндии, а также Евросовет.

Президент Украины отметил, что «Крымская платформа» будет находиться не только в Киеве, офисы будут открываться и в других странах.