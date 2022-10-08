Китайские СМИ предсказали «трения в Европе» на фоне энергетического кризиса | 360°

Мир 08 октября 2022, 05:58 Поделиться Telegram

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Viber Китайские СМИ предсказали «трения в Европе» на фоне энергетического кризиса Global Times: в Европе начнутся трения из-за энергетического кризиса РИА «Новости»

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Европейское политическое сообщество (ЕПС), которое не включает Россию и Белоруссию, не сможет справиться с экономическим и энергетическим кризисом. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Global Times.

«Европейские лидеры создали новый политический клуб, однако будет ли он работать? Исключение России грозит привести к ухудшению ситуации», — отметил политолог Цуй Хунцзянь.

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В этих странах возможны трения на фоне роста цен на энергоносители и экономического спада. Сообщество должно изменить политику в отношении ситуации на Украине, но достигнуть консенсуса в этом вопросе будет непросто, считает эксперт.

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ЕПС была создана по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона. Первый саммит политической группы состоялся 6 октября, в нем приняли участие представители 44 государств. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что это сигнал для России о формировании нового миропорядка без участия Москвы.

Однако ряд европейских политиков не согласны с таким курсом. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что прочный мир в Европе может быть достигнут только с участием России.

Ранее СМИ призвали администрацию Джо Байдена изменить отношение к Украине. Поддержка президента Владимира Зеленского не входит в интересы американцев, считают журналисты.

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