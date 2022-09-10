Европе предрекли невиданный продовольственный кризис | 360°

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Европе предрекли невиданный продовольственный кризис

Доцент экономического факультета РУДН Черников: Европу ждет продовольственный кризис

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Европу ждет небывалый продовольственный кризис из-за засухи и санкций. Об этом доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал агентству «Прайм».

По его словам, в современной экономике сильная засуха бьет по сельскому хозяйству и энергетике. Евросоюз же из-за введенных им санкций и без того имеет проблемы в этих сферах. А погода существенно усугубила ситуацию.

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«Безусловно, это приведет к росту цен на целый ряд продовольственных товаров — от бакалеи до сладостей, однако предсказать сейчас масштабы трудно», — сказал доцент.

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Так, во Франции урожай кукурузы уже упал на 18,5% по сравнению с прошлым годом. Прогнозируется падение производства молока из-за роста стоимости комбикормов для коров. Такие же проблемы с зерновыми — в Венгрии и Румынии.

Ранее обозреватель турецкого издания Sabah Хасан Басри Ялчин заявил, что Евросоюз близок к капитуляции перед Россией из-за газа. Европа не в состоянии решить проблему поставок голубого топлива из других источников, считает автор материала.

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