Возбуждено уголовное дело из-за пропажи материалов по Евромайдану на Украине

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил о возбуждении уголовного дела из-за утери следователями Генеральной прокуратуры материалов одного из дел Евромайдана.

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Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Вчера мы получили обращение в отношение следователей Управления спецрасследований генеральной прокуратуры, которые допустили потерю материалов уголовных дел. Мы получили два тома материалов одного из уголовных дел. Нами внесены сведения в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований — ред.) и сегодня начато соответствующее расследование», — цитирует агентство слова директора госбюро.

По его словам, инициировал дело юрист Андрей Портнов, экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Роман Труба признал, что ему неизвестно о каких делах идет речь. Следствие велось по убийствам участников Евромайдана и правоохранителей.

Майдан Незалежности был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Они требовали подписания ассоциации с ЕС. На площади состоялись столкновения с силовиками. 20 февраля 2014 года неизвестные открыли на майдане стрельбу. Ответственность за смерть более ста человек была возложена на бойцов спецподразделения МВД «Беркут».

Бойцы и тогдашний глава страны Янукович отрицают свою вину.