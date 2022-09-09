Еврокомиссия дала рекомендации странам ЕС по выдаче виз россиянам | 360°

Мир 09 сентября 2022, 21:23 Поделиться Telegram

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Viber Еврокомиссия дала рекомендации странам ЕС по выдаче виз россиянам ЕК: консульства стран ЕС должны проводить проверку безопасности при выдаче виз россиянам РИА «Новости»

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Члены Еврокомиссии (ЕК) порекомендовали странам ЕС проверять получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ ЕК. Такие меры вводятся в рамках новой политики Евросоюза по отказу от упрощенного визового режима с РФ.

«Принимая во внимание повышенные риски безопасности… консульства должны проводить тщательную проверку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию действующих виз», — говорится в сообщении.

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Консульствам не стоит выдавать многократные визы длительного срока действия, отметили в ЕК. Дипмиссии повысят визовой сбор до 80 евро, а также начнут запрашивать дополнительные документы у заявителей из России. Кроме того, они увеличат срок выполнения запросов. Новые правила вступят в силу с 12 сентября.

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В Москве заявили, что ответят на дискриминацию российских туристов в Европе. Вероятно, это отразится на выдаче виз для граждан прибалтийских государств и Финляндии.

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