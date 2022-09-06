Европа предложила два варианта ограничения газа из России | 360°

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Европа предложила два варианта ограничения газа из России

СМИ: Еврокомиссия придумала два варианта ограничения российского газа

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Еврокомиссия предложила странам Европы два варианта, как выжить без российского газа. Это рассказала газета The Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

Насколько известно, первый вариант — это введение максимального предела цен на весь импортируемый из России газ. Второй — учреждение единого покупателя российского газа.

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Но главы ЕС боятся, что оба этих варианта могут привести к риску наступления форс-мажорных обстоятельств. А также к «возможной эскалации геополитической напряженности».

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с обвинениями в срывах газовых контрактов с Евросоюзом. По его словам, паузы в работе газопроводов РФ «Газпрома» носят исключительно профилактический характер.

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