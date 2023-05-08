Мир 08 мая 2023, 14:10 Еврокомиссия завершила разработку проекта 11-го пакета санкций против России Еврокомиссия передала членам сообщества для согласования 11-й проект санкций против России РИА «Новости»

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Еврокомиссия полностью завершила подготовку проекта 11-го пакета антироссийских санкций и передала его на согласование всем странам ЕС. Об этом на брифинге сообщил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, его слова привел ТАСС.

«Могу подтвердить, что проект очередного пакета санкций против России передали всем странам Евросоюза», — сказал Мамер.

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Он отметил, что первое обсуждение проекта послами стран — членов ЕС в Комитете постоянных представителей пройдет в среду, 10 мая. Комментировать содержание проекта Мамер отказался.

Ранее СМИ сообщали, что в 11-й пакет санкций против России войдет запрет на транзит товаров через российскую территорию. Кроме того, в черный список включат около 30 новых человек.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин советовал Западу в вопросе антироссийских санкций задуматься о благосостоянии своих граждан.