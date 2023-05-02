Мир 02 мая 2023, 23:59 Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран ЕК запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы Pixabay

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Еврокомиссия запретила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Восточной Европы. Ограничение действует со 2 мая по 5 июня. Заявление ЕК опубликовано на ее официальном портале.

«Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры по экспорту зерна с Украины. Меры вступят в силу со 2 мая и будут действовать до 5 июня 2023 года. В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», — сказано в документе ЕК.

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Еврокомиссия отметила, что продукты по-прежнему могут провозить транзитом через эти пять стран. При этом Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обязаны снять односторонние запреты на ввоз продуктов с Украины. ЕК допустила, что список товаров, подрывающих стабильность европейского рынка, может пополниться.

Пять стран Восточной Европы в апреле в одностороннем порядке запретили импорт аграрной продукции с Украины. ЕК заявила, что любые меры регулирования рынка должны исходить из Брюсселя, иначе это подрывает полномочия Еврокомиссии и создает опасный прецедент. Чтобы мотивировать страны отменить национальные ограничения, пострадавшим фермерам пообещали помощь в размере 100 миллионов евро из бюджета Евросоюза.