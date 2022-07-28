Еврокомиссия закупит оборудование для биолабораторий в Черногории

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству выделит финансирование на поставку и установку оборудования для нескольких микробиологических лабораторий в Черногории. Об этом сообщил RT.

Еврокомиссия ищет подрядчика для осуществления поставки, транспортировки, разгрузки, установки и пусконаладки оборудования для микробиологических лабораторий на нескольких объектах в Черногории. Также исполнитель должен будет подготовить персонал этих лабораторий. Подрядчика планируют найти до конца сентября, контракт о поставках рассчитан на девять месяцев.