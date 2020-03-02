Еврокомиссия займется кибербезопасностью Грузии

Для укрепления кибербезопасности планируется найти специалистов, которые повысят уровень готовности страны к киберугрозам и атакам.

«Главным образом проект предусматривает укрепление грузинской правовой и институциональной базы в сфере кибербезопасности для повышения уровня защищённости сетей и информационных систем, а также уровня профилактики, готовности, реагирования и устойчивости к угрозам и инцидентам в киберпространстве», — сообщили в ЕК.

Подать заявку могут органы государственного управления и иные уполномоченные структуры.