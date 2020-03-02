Еврокомиссия займется кибербезопасностью Грузии
Европейская комиссия выделит около 1,3 миллиона евро на укрепление кибербезопасности Грузии. На данный момент объявлен тендер. Об этом написал RT.
Для укрепления кибербезопасности планируется найти специалистов, которые повысят уровень готовности страны к киберугрозам и атакам.
«Главным образом проект предусматривает укрепление грузинской правовой и институциональной базы в сфере кибербезопасности для повышения уровня защищённости сетей и информационных систем, а также уровня профилактики, готовности, реагирования и устойчивости к угрозам и инцидентам в киберпространстве», — сообщили в ЕК.
Подать заявку могут органы государственного управления и иные уполномоченные структуры.