Запуск газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России. Об этом условии заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, российская сторона использует газовый вопрос как рычаг давления. Глава Еврокомиссии сочла странной политику «Газпрома», потому что компания, по ее мнению, должна была максимально нарастить объемы поставок топлива на фоне высокого спроса в Европе, сообщило РИА «Новости».

«Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому „Северный поток — 2“ нельзя исключать из санкционных списков», — сказала фон дер Ляйен изданию Les Echos.

Глава Еврокомиссии отметила, что Европа ищет замену поставкам российского газа и опирается прежде всего на США.

О том, что газопровод «Северный поток — 2» готов к работе, президент Владимир Путин заявил в конце декабря прошлого года. Он поздравил «Газпром» и его партнеров по проекту с завершением работы по созданию магистрали.

Процедуру сертификации «Северного потока — 2» приостановили после того, как немецкий регулятор счел, что проект не соответствует всем европейским правовым нормам.