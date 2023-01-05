Мир 05 января 2023, 22:45 Еврокомиссия заявила о продолжении расследования взрывов на «Северных потоках» ЕК: Дания, Швеция и ФРГ продолжают расследование диверсии на «Северных потоках» Danish Defence

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Диверсии на «Северных потоках» продолжают расследовать. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщил ТАСС.

Он отметил, что работы ведутся под руководством затронутых этим инцидентом стран, которые являются ответственными за процесс расследования. Речь идет о Дании, Швеции и Германии

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Президент России Владимир Путин ранее назвал диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» актом международного терроризма. Российский лидер возложил ответственность за взрывы на тех, кто хочет сохранить транзит российского газа через Украину. Он указал, что сейчас «полноценного расследования взрывов на газопроводах» не наблюдается.

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Шведские специалисты подтвердили факт диверсии и то, что на месте утечек газа обнаружили следы взрывчатки. Виновника взрыва пока не нашли.

Ранее Госдепартамент назвал беспочвенными предположения об участии США в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам представителя внешнеполитического ведомства, американская сторона неоднократно заявляла, что разрушения на газопроводах произошли в результате диверсии.