Еврокомиссия захотела стать секретариатом для координации помощи Украине | 360°

Мир 25 октября 2022, 11:56 Еврокомиссия захотела стать секретариатом для координации помощи Украине Глава ЕК Ляйен предложила создать секретариат для координации помощи Украине РИА "Новости"

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Украина нуждается в помощи минимум на 350 миллиардов евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что ЕК может взять на себя функцию секретариата для управления всеми средствами, которые выделяют на восстановление этой страны, написал ТАСС.

По ее словам, ущерб экономики Украины Всемирный банк оценил в 350 миллиардов евро. Глава ЕК добавила, что к восстановлению республики нужно подключить все финансовые секторы, а также определить приоритетные направления для инвестирования.

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Еще одной задачей она видит координацию всех действий, чтобы направлять средства подотчетным образом.

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«Еврокомиссия готова стать секретариатом координационной платформы для Украины», — добавила Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на международной донорской конференции по восстановлению республики.

По данным главы ЕК, в этом году Евросоюз предоставил Украине помощь свыше 19 миллиардов евро. Причем эта сумма не учитывает военных поставок, уточнил RT.