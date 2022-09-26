Еврокомиссия задумалась о введении наказания за помощь в обходе антироссийских санкций | 360°

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Еврокомиссия задумалась о введении наказания за помощь в обходе антироссийских санкций

«Юрактив»: ЕК хочет ввести наказание за помощь в обходе санкций против России

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В Европейской комиссии готовы рассмотреть предложения нескольких стран ЕС о введении санкций против людей и компаний, которые помогают обходить санкции против России. Такой информацией с порталом «Юрактив» поделился европейский дипломат на условиях анонимности, уточнил ТАСС.

По словам дипломата, предложение о наказании за помощь в обходе санкций против России поступило от стран Балтии, Польши, Франции и Нидерландов.

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«Европейская комиссия, кажется, готова рассмотреть эту идею, учитывая, что она будет сдерживать тех, кто хочет оказать помощь в обходе санкций», — сказал собеседник издания.

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По данным «Юрактива», чтобы ввести такую меру, членам Евросоюза нужно будет вносить поправки в уголовное законодательство стран, которые входят в ЕС. А к таким изменениям многие европейские государства традиционно относятся очень осторожно.

На минувшей неделе стало известно, что страны Европейского союза могут отказаться от ввода лимита цен на российский газ из-за несогласия с этой мерой многих стран.

Еврокомиссия

Санкции

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