Еврокомиссия выдвинет предложения по новым санкциям против России 28 сентября | 360°

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Еврокомиссия выдвинет предложения по новым санкциям против России 28 сентября

Politico: Еврокомиссия 28 сентября предложит ЕС новые антироссийские санкции

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Европейская комиссия 28 сентября проведет брифинг для стран — членов Евросоюза, на котором выдвинет новые предложения по антироссийским санкциям. Об этом написала газета Politico.

По информации издания, среди прочих предложений, возможно, появится введение потолка цены за экспорт нефти из России. Брифинг начнется в 15:30 по московскому времени.

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Ранее сообщалось, что в очередном санкционном пакете Евросоюза могут появиться ограничения в сфере кибербезопасности, программного обеспечения и информационных технологий.

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Также страны Балтии и Польша потребовали от ЕС увеличить количество российских банков, отключенных от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, и ввести запрет на импорт российских алмазов.

Кроме России, эти страны предложили ввести аналогичные ограничительные меры и против Белоруссии.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил объявить Международный день санкций. По его словам, в этот день все желающие страны смогут выслужиться перед американским правительством.

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