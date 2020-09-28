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    28 сентября 2020, 10:26

    Еврокомиссия выделит Украине 2 млн евро на реформу энергетического сектора

    Анастасия Кременчугская

    Еврокомиссия рассматривает вариант выделения средств на реформу в энергетической сфере Украины. Об этом сообщил RT.

    «Общая цель проекта — содействие государственным органам Украины в реформировании рынков электроэнергии и природного газа в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для выгоды потребителей», — заявлено в документе.

    ЕК намерена выделить два миллиона евро Украине на развитие энергетического рынка, а также рынка природного газа. Тендер нацелен на поддержку Национальной комиссии, которая и осуществляет распределение средств и регулирование в данных сферах.

    Новости SMI.FM