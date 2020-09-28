Еврокомиссия выделит Украине 2 млн евро на реформу энергетического сектора

«Общая цель проекта — содействие государственным органам Украины в реформировании рынков электроэнергии и природного газа в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для выгоды потребителей», — заявлено в документе.

ЕК намерена выделить два миллиона евро Украине на развитие энергетического рынка, а также рынка природного газа. Тендер нацелен на поддержку Национальной комиссии, которая и осуществляет распределение средств и регулирование в данных сферах.