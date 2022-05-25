Еврокомиссия выделит средства на продвижение демократии в Таджикистане

Еврокомиссия выделит до 800 тысяч евро на «продвижение и защиту» демократии и верховенства права в Таджикистане. Об этом написал RT.

Суммы грантов составят от 160 тысяч до 300 тысяч евро.

«Глобальной целью данного конкурса заявок является продвижение и защита прав и основных свобод человека, демократии и верховенства права. Эта цель будет достигнута посредством поддержки и укрепления организаций гражданского общества, активистов демократического движения и правозащитников», — говорится в описании проекта.

Гранты будут выделяться на проекты, направленные на вовлечение молодежи в процессы проведения реформ, поддержку свободы слова и свободы СМИ, упрощение доступа жителей страны к правосудию.