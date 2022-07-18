Еврокомиссия выделит средства на компенсацию дефицита оружия из-за поставок Украине

Европейская комиссия выделит 500 миллионов евро для восполнения дефицита оружия европейских стран из-за отправок военной помощи Украине. Об этом написала газета El Pais.

По данным источника, план Еврокомиссии рассчитан на ближайшие два года с учетом затяжного конфликта на Украине. Он позволит создать платформу, в рамках которой страны ЕС централизованно закупит необходимое для собственной армии вооружение, избежав ненужной конкуренции.

Первоначальный пакет в 500 миллионов евро обеспечит неотложные потребности: приобретение ракетных систем, стрелкового оружия и боеприпасов. Помимо этого, в ряде стран Восточной Европы проведут модернизацию вооружения, заменив некоторые системы, оставшиеся от советской эпохи.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит отправку нового пакета помощи Украине объемом 500 миллионов евро, который союз увеличит до двух миллиардов из общеевропейского фонда, писал RT.