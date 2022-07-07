Еврокомиссия выделит Румынии помощь в размере €140 тыс для проведения «структурных реформ»

Еврокомиссия намерена выделить около 140 тысяч евро своему офису в Бухаресте для поддержания структурных реформ. Об этом написал RT со ссылкой на соответствующий документ.

«Общая цель данного контракта об оказании услуг заключается в предоставлении услуг, направленных на содействие работе бухарестского управления Генерального директората по поддержке структурных реформ», — говорится в документе.

На исполнителя накладывается задача по содействию, разработке, мониторингу и реализации проектов технической поддержки. Также он будет «наблюдать за ситуацией» в Румынии.

Генеральный директорат по поддержке структурных реформ помогает странам ЕС разрабатывать и проводить реформы по содействию созданию рабочих мест и устойчивому росту.