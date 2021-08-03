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    03 августа 2021, 14:03

    Еврокомиссия выделит почти 2 миллиона евро на борьбу с экстремизмом в Северной Македонии

    Полина Гребенщикова

    Еврокомиссия собирается выделить грант в размере 1,7 миллиона евро (около 148 миллионов рублей) на развитие гражданского общества в Северной Македонии. Предполагается, что проект поможет в борьбе с экстремизмом, написал RT.

    Еврокомиссия выделит почти 2 миллиона евро на борьбу с экстремизмом в Северной Македонии

    «Глобальная цель данного конкурса заявок состоит в повышении вовлеченности и влияния гражданского общества в содействии соблюдению принципа верховенства права и формировании более устойчивого и сплочённого общества», — говорится в описании гранта.

    Проект должен помочь сформировать сообщества в стране, которые смогут вовлекать молодежь в культурную, социальную и экономическую жизнь, а также предупреждать участие молодых людей в экстремистской деятельности.