Еврокомиссия выделит почти 2 миллиона евро на борьбу с экстремизмом в Северной Македонии

Еврокомиссия собирается выделить грант в размере 1,7 миллиона евро (около 148 миллионов рублей) на развитие гражданского общества в Северной Македонии. Предполагается, что проект поможет в борьбе с экстремизмом, написал RT.

«Глобальная цель данного конкурса заявок состоит в повышении вовлеченности и влияния гражданского общества в содействии соблюдению принципа верховенства права и формировании более устойчивого и сплочённого общества», — говорится в описании гранта.

Проект должен помочь сформировать сообщества в стране, которые смогут вовлекать молодежь в культурную, социальную и экономическую жизнь, а также предупреждать участие молодых людей в экстремистской деятельности.