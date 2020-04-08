Еврокомиссия выделит два миллиона евро на поддержку ЕС в России

«Цель контракта — укрепить потенциал публичной дипломатии ЕС путем оказания поддержки представительству Европейского союза в России для эффективного взаимодействия с определенными группами населения, повысить уровень доверия и взаимопонимания между ЕС и Россией, обеспечить лучшее понимание Евросоюза и его политики, а также содействовать сотрудничеству в будущем», — уточнили представители Еврокомиссии.

Предполагается, что отношениям России и Евросоюза посвятят конференции, круглые столы и дебаты.

«Основное внимание в рамках контракта будет уделяться осуществлению в Москве и других городах России различной деятельности в сфере публичной дипломатии, проведению просветительских мероприятий и организации международного обмена», — уточнили в соответствующем документе.

По мнению членов Еврокомиссии, особое внимание необходимо уделить коммуникационной стратегии, а на мероприятия приглашать определенную аудиторию. Например, журналистов, представителей СМИ, аналитические центры, политиков, академические круги, университеты, предпринимателей и молодых людей.

Реализация проекта намечена на сентябрь текущего года.