Еврокомиссия выделит более 7 млн евро на развитие сельского хозяйства на Украине

Проект направлен на поддержку текущей политики и институциональных реформ Киева в секторе развития сельского хозяйства и сельских территорий.

«Данный проект внесет заметный вклад в усиление конкурентоспособности и более комплексное развитие сельского хозяйства, основанного на принципах охраны окружающей среды, а также способствующего повышению доходов сельского населения и замедлению его оттока в города», — говорится в тексте тендера.

Евросоюз поможет Украине в разработке методов анализа и мониторинга реализуемых мер, а также посодействует дальнейшему сближению украинского законодательства с европейским.

Начать реализацию проекта планируют в декабре 2020 года.