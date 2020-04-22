Еврокомиссия выделит более 7 млн евро на развитие сельского хозяйства на Украине
Еврокомиссия заявила о поиске подрядчиков для реализации проекта по поддержке сельского хозяйства и сельских территорий на Украине. На эти цели ЕК планирует выделить 7,2 миллиона евро. Об этом написал RT.
Проект направлен на поддержку текущей политики и институциональных реформ Киева в секторе развития сельского хозяйства и сельских территорий.
«Данный проект внесет заметный вклад в усиление конкурентоспособности и более комплексное развитие сельского хозяйства, основанного на принципах охраны окружающей среды, а также способствующего повышению доходов сельского населения и замедлению его оттока в города», — говорится в тексте тендера.
Евросоюз поможет Украине в разработке методов анализа и мониторинга реализуемых мер, а также посодействует дальнейшему сближению украинского законодательства с европейским.
Начать реализацию проекта планируют в декабре 2020 года.