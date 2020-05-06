Еврокомиссия выделит более 3 млн евро на развитие гражданского общества в странах «Восточного партнерства»
Еврокомиссия планирует выделить 3,7 миллиона евро на усиление роли гражданского общества в «проведении демократических преобразований» в странах — участницах программы ЕС «Восточное партнерство». Об этом сообщил RT.
Как говорится в сообщении ЕК, проект региональной технической помощи поспособствует усилению и продвижению роли гражданского общества в проведении реформ и демократических преобразований в странах «Восточного партнерства».
Будут реализованы стипендиальные программы и проведение исследований. Кроме этого, планируется организовывать хакатоны и мероприятия по электронному обучению.