Еврокомиссия выделит 6,5 миллиона евро на поддержку МВД Косова

Еврокомиссия планирует выделить 6,5 миллиона евро в рамках программы, цель которой — оказать поддержку сектору внутренних дел самопровозглашенной республики Косово, а также внедрить европейские стандарты в работу ведомств в данной сфере. Об этом написал RT.

«Данная программа направлена на укрепление сектора внутренних дел, в частности Министерства внутренних дел Косова и зависящих от него структур, а также на приведение его в соответствие с европейскими стандартами», — говорится в документе.

В описании проекта говорится, что он должен привести к укреплению общественной безопасности в Косове. Бенефициаром программы станет МВД Косово и входящие в его состав структуры, включая полицию, агентство судебно-медицинской экспертизы и управление ЗАГС.