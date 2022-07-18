Еврокомиссия выделит 4,8 миллиона евро на подготовку Сербии к вступлению в ЕС

Европейская комиссия выделит до 4,8 миллиона евро на финансирование созданного ею Национального ресурсного центра ЕС для организаций гражданского общества в Сербии. Проект подразумевает поддержку сети НКО в Сербии и подготовку страны к вступлению в ЕС, написал RT.

Национальный ресурсный центр, считают в Еврокомиссии, должен обеспечить «расширение потенциала организаций гражданского общества и неформальных объединений». Проект подразумевает развитие и поддержку сербских гражданских НКО, а в документах тендера определены конкретные сферы интересов, в которых будут финансово поддержаны сербские НКО. Речь идет о политике развития конкуренции, прав потребителей, аграрной и транспортной политике, проблемах урбанизации и развития сельских территорий.