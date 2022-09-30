Еврокомиссия выделит 1,6 миллиона евро на развитие гражданского общества в Северной Македонии | 360°

Мир 30 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Viber Еврокомиссия выделит 1,6 миллиона евро на развитие гражданского общества в Северной Македонии

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Еврокомиссия готова выделить 1,6 миллиона евро на поддержку организаций гражданского общества и СМИ Северной Македонии. Об этом сообщил RT.

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В описании гранта говорится, что поддержка будет оказана СМИ и организациям, деятельность которых ориентирована на содействие реформам, связанным с ЕС. Подчеркивается, что вступление в ЕС это «ключевая политическая цель для Западных Балкан и Турции», процесс должен проходить при содействии государства, гражданского общества и СМИ.

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