Еврокомиссия выделит 1,6 миллиона евро на развитие гражданского общества в Северной Македонии | 360°

Все новости

Мир

30 сентября 2022, 14:20

Меркель призвала не отстранять Россию от создания общеевропейской архитектуры безопасности

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:17

Группировку из 200 украинских боевиков уничтожили ударом ракет под Краматорском

Реклама

Эксклюзив

30 сентября 2022, 14:13

Судебный пристав спас девочку от насильника в Омской области

Подмосковье

30 сентября 2022, 14:11

Новую часовню построят рядом с Успенским храмом в Зарайске

Криминал

30 сентября 2022, 14:08

Таможенники обнаружили в посылках с игрушками психотропные вещества на 2 млн рублей

Важное

30 сентября 2022, 14:04

Путин уведомил Госдуму о предложении освобожденных территорий принять их в состав России

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:04

Обращение Путина после воссоединения освобожденных территорий с Россией. Прямая трансляция

Эксклюзив

30 сентября 2022, 14:02

Создание командного центра США по поддержке Украины в Германии сочли готовностью выступить против России

Мир

30 сентября 2022, 13:55

Финляндии напомнили о невозможности аннулировать шенгенские визы россиянам

Мир

30 сентября 2022, 13:18

Еврокомиссия выделит 1,6 миллиона евро на развитие гражданского общества в Северной Македонии

Читать 360tv в

Еврокомиссия готова выделить 1,6 миллиона евро на поддержку организаций гражданского общества и СМИ Северной Македонии. Об этом сообщил RT.

Реклама

В описании гранта говорится, что поддержка будет оказана СМИ и организациям, деятельность которых ориентирована на содействие реформам, связанным с ЕС. Подчеркивается, что вступление в ЕС это «ключевая политическая цель для Западных Балкан и Турции», процесс должен проходить при содействии государства, гражданского общества и СМИ.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама