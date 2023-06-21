Мир 21 июня 2023, 15:38 Еврокомиссия выделила более 8 миллионов евро на поддержку евроинтеграции Грузии

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Грузия получит от Еврокомиссии 8,2 миллиона евро, чтобы поддержать евроинтеграцию. Об этом сообщил RT.

Средства должны будут пойти на то, чтобы расширить добрососедство Грузии и Европы. В этих целях государство обеспечат техническими услугами, который позволять реализовать двусторонние соглашения.

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В течение трех лет на выделенные средства будут потрачены на углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, а также на малый и средний бизнес.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Еврокомиссия этим грантом преследует в большей части свои собственные цели.

«Фраза о „всеобъемлющей зоне торговли“ служит Грузии намёком на то, что её торговля с Евросоюзом должна быть настолько всеобъемлющей, чтобы никого больше туда не запускать. Имеется в виду, конечно, Россия. Обычный метод денег и давления», — заявил Оленченко.

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