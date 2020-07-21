Еврокомиссия выделила 4 млн евро на борьбу с российской «дезинформацией»

Для борьбы с «дезинформацией» создан специальный отдел. В целом на его деятельность в 2020 году выделено шесть миллионов евро.

«Эта сумма включает четыре миллиона евро для подготовительных мероприятий, предложенных Европарламентом для работы по российским и прокремлевским источникам дезинформации в приоритетных регионах: странах „Восточного партнерства“, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Западных Балкан», — говорится в тексте.

В декабре Россия рассматривалась как «главный источник гибридных и обычных угроз безопасности» в рамках проекта резолюции комитета по международным отношениям Европарламента. Авторы документа утверждали, что Россия якобы занималась дезинформацией и попытками дестабилизации в других государствах.