Еврокомиссия: ВВП еврозоны снизится на 7,7% из-за пандемии
Специалисты Еврокомиссии поделились экономическим прогнозом. По их мнению, в 2020 году реальный ВВП еврозоны уменьшится на 7,7% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Газеты.ru», еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз оказался в «глубочайшей рецессии в своей истории».
Согласно прогнозам, наиболее сильное падение ВВП будет в Греции (9,7%), Италии (9,5%) и Испании (9,4%).
Однако в 2021 году рост экономики еврозоны может увеличиться на 6,3%.