Еврокомиссия: ВВП еврозоны снизится на 7,7% из-за пандемии

По информации «Газеты.ru», еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз оказался в «глубочайшей рецессии в своей истории».

Согласно прогнозам, наиболее сильное падение ВВП будет в Греции (9,7%), Италии (9,5%) и Испании (9,4%).

Однако в 2021 году рост экономики еврозоны может увеличиться на 6,3%.